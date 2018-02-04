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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kırmızı öfkesi

    Kırmızı öfkesi

    Sarı kartlı İssah, Valbuena’yı biçti, kırmızı çıkmadı

    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Giresun maçı sonrası "Bu hakemler bizi şampiyon yapmaz" çıkışı yapmıştı. Dünkü mücadeleye bu sözler de yansıdı. İlk yarıda G.Birliği'nin orta saha oyuncusu Kamal İssah sarı kartı varken hızla çıkan 'yı biçti. Hakem faulü çaldı ancak ikinci sarıdan İssah'ı atmadı. Bu karar sarı-lacivertlilerin yedek kulübesini ve tribünleri adeta çıldırttı. Tribünler Mete Kalkavan'ın bundan sonra çaldığı her düdüğe tepki gösterdi.

    cephesi, hakem 'a öfkeliydi. Kaybedilen puanları Kalkavan'ın hatalarına bağladılar.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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