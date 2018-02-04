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    04 Şubat 2018, Pazar
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    İki haftadır hata yapıyoruz

    İki haftadır hata yapıyoruz
    'nin tecrübeli isimlerinden Isla, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İki haftadır önemli hatalar yaptıklarını belirten Şilili futbolcu, "Futbolda da hata her zaman cezalandırılır. Gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadığımız bir akşam oldu. Taraftarımızı kazanmak için çalışmak zorundayız" dedi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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