Dirar her şeyi yaptı









Faslı yıldız, kendi ağlarını havalandırdı, asist yaptı, gol attı, bir de sarı kart gördü ençlerbirliği karşılaşmasında öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Nabil Dirar'dı... 45'te kendi ağlarını havalandıran Faslı yıldız, ikinci yarıya ise damgasını vurdu. Alper'in golünde asisti yapan 31 yaşındaki futbolcu, 61'de ise rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun performansı karşılaşmasında öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Nabil Dirar'dı... 45'te kendi ağlarını havalandıran Faslı yıldız, ikinci yarıya ise damgasını vurdu. Alper'in golünde asisti yapan 31 yaşındaki futbolcu, 61'de ise rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun performansı Fenerbahçe 'ye galibiyeti getirmezken, 79. dakikada yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Bu arada Dirar'ın, Süper Lig 'de doğrudan katkı yaptığı 6 gol de (3 gol, 3 asist) Ülker Stadı'nda geldi. 04 Şubat 2018, Pazar Güncelleme: 23:29 Etiketler: Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Süper Lig







