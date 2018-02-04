CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dirar her şeyi yaptı

    Dirar her şeyi yaptı

    Faslı yıldız, kendi ağlarını havalandırdı, asist yaptı, gol attı, bir de sarı kart gördü

    Gençlerbirliği karşılaşmasında öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Nabil Dirar'dı... 45'te kendi ağlarını havalandıran Faslı yıldız, ikinci yarıya ise damgasını vurdu. Alper'in golünde asisti yapan 31 yaşındaki futbolcu, 61'de ise rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun performansı 'ye galibiyeti getirmezken, 79. dakikada yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Bu arada Dirar'ın, 'de doğrudan katkı yaptığı 6 gol de (3 gol, 3 asist) Ülker Stadı'nda geldi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dirar her şeyi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN