Devre arası koridor karıştı!
G.Birliği’nin sert ve zaman geçirmeye yönelik oyununa tepki veren Ali Yıldırım, Ümit Özat’la tartıştı...
NAHOŞ ŞEYLER YAŞANDI
Maç sonunda konuşan Ümit Özat, "Devre arası nahoş şeyler yaşandı. Ama bunlar maçın heyecanıyla oldu. Fenerbahçe'de güzel yıllar geçirdim ama şu an G.Birliği için çalışıyorum" dedi. (Takvim)
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:06
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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