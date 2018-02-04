CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    adam

    <a href="/index/biyonik?id=a6c15ddd-3631-4561-95a9-64e85059c45a" class="" rel="tag">Biyonik</a> adam
    F.Bahçe'de teknik direktör bu maçta sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ı kullanmayı düşünüyordu. Ancak 3 gün önceki Giresun maçında krampon çivisiyle ayağı delinen tecrübeli oyuncunun yetişip yetişmeyeceği belirsizdi. Adeta ' adam' gibi çabuk iyileşen Hasan Ali 11'de başladı. Soldan bindirmeleriyle zaman zaman etkili oldu.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    adam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN