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    04 Şubat 2018, Pazar
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    'de Emre şoku!

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'de Emre şoku!

    'de gören , gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    'in 20. haftasında ile Medipol karşılaştı. , karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    'nın düdük çaldığı maçta, Medipol kaptanı , 90+4. dakikada ikinci sarı karttan görerek oyundan atıldı.

    , ligin 20. haftasında ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. Emre, karşısında forma giyemeyecek.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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