Başakşehir'de Emre şoku!
Başakşehir'de kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta, Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Emre Belözoğlu, ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. Emre, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:13
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Başakşehir'de Emre şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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