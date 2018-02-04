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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Askerin yanındayız

    Askerin yanındayız
    İki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıkarak 'nın Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Tribünde ise "Ayağına taş değmesin Mehmet'im" yazılı pankart dikkati çekti.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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