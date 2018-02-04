Alper rekor kırdı
Etkili bir futbol sergileyen sarı lacivertli yıldız, bu sezon 6’ncı golünü imza atıp kendini aştı...
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya hızlı başladı. 46'da sahneye çıkan Alper, orta alanda kazandığı topla hızla rakip kaleye doğru kat etti ve düzgün bir vuruşla beraberliği getirdi. Karşılaşmanın tamamında oldukça istekli bir mücadele sergileyen ve 22 ikili mücadelenin 15'ini kazanmayı başaran genç oyuncu, bu golüyle rekor da kırdı. Bu sezon ligde Göztepe ve Kadıköy'deki Trabzon maçlarında da rakip fileleri havalandıran Alper, resmi maçlarda ise 6. golünü kaydetti. Daha önce 2015-16 sezonunu 5 golle tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu, kariyer rekoruna imza attı.
110 km'lik bazuka
Alper Potuk golden önce topu 36 metre sürdü. Kaleye 24 metreden şutunu attı. 110 kilometre hıza ulaşan top ağlarla buluştu
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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