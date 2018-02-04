Alper rekor kırdı

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya hızlı başladı. 46'da sahneye çıkan Alper, orta alanda kazandığı topla hızla rakip kaleye doğru kat etti ve düzgün bir vuruşla beraberliği getirdi. Karşılaşmanın tamamında oldukça istekli bir mücadele sergileyen ve 22 ikili mücadelenin 15'ini kazanmayı başaran genç oyuncu, bu golüyle rekor da kırdı. Bu sezon ligde Göztepe ve Kadıköy'deki Trabzon maçlarında da rakip fileleri havalandıran Alper, resmi maçlarda ise 6. golünü kaydetti. Daha önce 2015-16 sezonunu 5 golle tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu, kariyer rekoruna imza attı.



110 km'lik bazuka

Alper Potuk golden önce topu 36 metre sürdü. Kaleye 24 metreden şutunu attı. 110 kilometre hıza ulaşan top ağlarla buluştu