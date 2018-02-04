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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Affedilmez hatalar

    Affedilmez hatalar

    Nabil Dirar kendi ağlarını havalandı. Bu pozisyonda kaleci Volkan çok önde kaldı. G.Birliği’nin beraberlik golünde ise Topal’ın rakibe servisinin faturası ağır oldu...

    Trabzonspor beraberliğinin ardından dün de sahasında 'ne karşı 2 puan bırakan , kendi hatalarının kurbanı oldu. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk büyük hatada golü yedi. İlk yarının son dakikasında çok önde kalırken, Dirar ters bir kafa vuruşu yaptı. Faslı oyuncunun kendi ağlarına bıraktığı topla Başkent ekibi öne geçti. İkinci 45'e de hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. Skoru kendi lehine de çeviren , bu kez de 'la çok büyük bir hataya imza attı. Sağdan gelen atakta topu kesmeye çalıyan Topal, ters bir vuruş yaptı. Arka direkte önünde kalan topu ağlara yollayan Milinkovic, faturayı kesti. Yapılan bireysel hatalarla taraftarı önünde galibiyeti kaçıran 'ın öğrencileri, 20. hafta sınavında 1 puana razı oldu ve zirve yarışında ağır yara aldı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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