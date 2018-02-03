Valbuena-Elif sahne alıyor
F.Bahçe’de sakatların çok olduğu haftada teknik direktör Kocaman’dan radikal karar. Başarılı hoca, Topal ile Elif’i, Fernandao’nun partneri olarak da Valbuena’yı düşünüyor
VALBUENA 11'E DÖNÜYOR
Aykut Kocaman'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi de Mathieu Valbuena'yı 2. yarılarda kullanmasıyldı. Fransız yıldız ligdeki son 7 maçın sadece 1'inde 11'de yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Trabzon'a karşı Fernandao'ya en yakın oyuncu olarak Alper Potuk'u kullanmıştı. Bu hafta ise Valbuena'yı kullanmayı planlıyor. İç saha maçı olması sebebiyle Kocaman'ın Elif Elmas ve Mathieu Valbuena gibi iki hücuma dönük futbolcuyu birlikte oynatması bekleniyor.
Elmas ile zirveye
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Elif Elmas, dünya futbolunun gündeminde. FIFA, resmi internet sitesinden Makedon futbolunu inceledi. Avrupa ve Dünya Şampiyonası eleme gruplarında henüz 4. sıradan yukarı çıkamadıkları belirtilirken 21 Yaş Altı oyuncularını geleceğe damga vurabileceğin altı çizildi. Bu isimlerin başında da Kanarya'nın yeni yıldızı Elif Elmas'ın yer aldığı kaydedildi. Elif'in parlayan Makedon alt yapısının lokomotifi olduğu belirtildi. Bu genç topluluğu ile Makedonya'nın gelecekte dünya futbolunun konuşulan ekiplerinden biri olacağı yazıldı.
Sıkıcı görüntü azalır - (Mini yorum Mert Aydın)
Aykut Hoca'nın zaten savunma ağırlıklı oynattığını düşünmüyorum. Sorun ön tarafta Giuliano olmadığında becerili oyuncunun bulunmamasıydı. O zaman arkada oyunu kontrol etse bile önde işi bitirecek kimse olmuyor. Valbuena ve Elif oynarsa bu sıkıcı görüntü azalabilir.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:02
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Valbuena-Elif sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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