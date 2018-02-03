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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Valbuena-Elif sahne alıyor

    Valbuena-Elif sahne alıyor

    F.Bahçe’de sakatların çok olduğu haftada Kocaman’dan radikal karar. Başarılı hoca, Topal ile Elif’i, ’nun partneri olarak da Valbuena’yı düşünüyor

    Sarı-lacivertli ekip maçı karşısında farklı bir 11'le çıkacak. Sakatların fazla olması sebebiyle kadroda yine değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Neto ve Skrtel yokken deplasmanında stopere 'ı çekmişti. Giresunspor ile oynanan kupa randevusunda ise Josef'i tercih etmişti. Kocaman, 'ne karşı savunmanın göbeğini Neustadter- Josef ikilisinden oluşturmayı düşünüyor. Ön liberoda ise 'ın yanında bu kez defansif değil, hücuma daha yatkın bir isme şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. 18 yaşındaki 'ın formaya yakın olduğu kaydedildi.

    VALBUENA 11'E DÖNÜYOR
    'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi de 'yı 2. yarılarda kullanmasıyldı. Fransız yıldız ligdeki son 7 maçın sadece 1'inde 11'de yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta 'a karşı 'ya en yakın oyuncu olarak 'u kullanmıştı. Bu hafta ise Valbuena'yı kullanmayı planlıyor. İç saha maçı olması sebebiyle Kocaman'ın ve gibi iki hücuma dönük futbolcuyu birlikte oynatması bekleniyor.

    Elmas ile zirveye
    'nin genç yeteneği Elif Elmas, dünya futbolunun gündeminde. , resmi internet sitesinden Makedon futbolunu inceledi. Avrupa ve Dünya Şampiyonası eleme gruplarında henüz 4. sıradan yukarı çıkamadıkları belirtilirken 21 Yaş Altı oyuncularını geleceğe damga vurabileceğin altı çizildi. Bu isimlerin başında da Kanarya'nın yeni yıldızı Elif Elmas'ın yer aldığı kaydedildi. Elif'in parlayan Makedon alt yapısının lokomotifi olduğu belirtildi. Bu genç topluluğu ile Makedonya'nın gelecekte dünya futbolunun konuşulan ekiplerinden biri olacağı yazıldı.

    Sıkıcı görüntü azalır - (Mini yorum Mert Aydın)
    Aykut Hoca'nın zaten savunma ağırlıklı oynattığını düşünmüyorum. Sorun ön tarafta Giuliano olmadığında becerili oyuncunun bulunmamasıydı. O zaman arkada oyunu kontrol etse bile önde işi bitirecek kimse olmuyor. Valbuena ve Elif oynarsa bu sıkıcı görüntü azalabilir.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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