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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    isyan etti!

    Ümit Özat isyan etti!

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü , maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ümit Özat, 'Çıkıp çat, çat oynayacağız. Tek endişen, hakemler üzerinden yapılan algı operasyonu' diye konuştu

    İşte o ifadeler
    Hafta boyunca yaratılan bir algı operasyonu var. Tek endişem bu. Biz çıkacağız çatır çatır oynayacağız. Ancak 70-80 milyon euro'lara kurulan camialar hakemler üzerinden algı yapıyor. Çıkacağız ve çatır çatır oynayacağız. Bu lig 3 büyüğün, 4 büyüğün arasında oynanan lig değil. Sadece onların mutlu olmasını sağlayan bir lig de değil. Biz onlarla aynı imkanlara sahip değiliz. Hakemler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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