Ümit Özat isyan etti!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte o ifadeler
Hafta boyunca yaratılan bir algı operasyonu var. Tek endişem bu. Biz çıkacağız çatır çatır oynayacağız. Ancak 70-80 milyon euro'lara kurulan camialar hakemler üzerinden algı yapıyor. Çıkacağız ve çatır çatır oynayacağız. Bu lig 3 büyüğün, 4 büyüğün arasında oynanan lig değil. Sadece onların mutlu olmasını sağlayan bir lig de değil. Biz onlarla aynı imkanlara sahip değiliz. Hakemler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:45
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aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
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BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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