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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Taraftar grupları tek yürek oldu

    Taraftar grupları tek yürek oldu
    F.Bahçe'de teknik direktör 'ın kupadaki maçı sonrası "Bu hakemler bizi ligde ve kupada şampiyon yapmaz" açıklaması camiayı kenetlendirdi. Tribün grupları ortak açıklama ile herkesi G.Birliği maçına devam etti. Hazırlanan bildiride "Takımın zorlandığı anlarda çubukluyu terleten oyuncularımızın karşısında deği, arkasında durmalıyız. Hep beraber yapacağız" denildi
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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