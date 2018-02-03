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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Son biletler

    Son biletler
    G.Birliği maçına sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisi var. 'ın hakemleri hedef alan açıklamaları sonrası yaşanan kenetlenme sonrası seyirciler biletleri kapışmaya başladı. Sarı-lacivertli yönetim kalan haftalarda özellikle iç saha maçlarında boş koltuk görmek istemiyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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