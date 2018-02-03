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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Salonda 2 maç var

    Salonda 2 maç var
    potada ve filede iki maça çıkıyor. Takımı, bugün saat 20.00'de Spor Salonu'nda 'ni konuk edecek. Voleybolda Efeler Ligi'nde ise Kanarya saat 16.00'da başlayacak mücadelede Ziraat ile karşılaşacak.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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