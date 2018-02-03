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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    düştü

    <a href="/index/piyasasi?id=5bc90a40-a450-45e0-ab35-263e3fe1fb9a" class="" rel="tag">Piyasası</a> düştü
    , 'ye 7 milyon euro bonservis ve büyük umutlarla gelmiş aynı dönemde milli takımın da vazgeçilmez ismi olmuştu. Ancak oynadığı futboldan çok özel hayatı ve kiloları ile konuşulmuştu. Bu da 22 yaşındaki genç yıldızın piyasasını düşürdü. Bonservis bedeli 4 milyon euro'ya geriledi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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