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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’a son talip Salzburg

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>’a son talip Salzburg
    Kanarya'da kadro dışı kalan konusunda önemli gelişme yaşanıyor. 'dan Leganes ve Real Betis'in gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna şimdi de Salzburg kanca attı. penceresinin açık olduğu Rus kulüpleri de Ozan Tufan ile yakından ilgileniyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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