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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Obradovic: Savaşmadık

    Obradovic: Savaşmadık
    F.Bahçe Doğuş bu hafta Euroleague'i yenilgisiyle kapattı. Koç Zeljko Obradovic "Onlar agresif oynadı. Kazanmayı hak ettiler. Sezon içinde kötü anlarımız olabilir. Bu normal. Ancak hiç maçın içine giremedik. Savaşmadık. Sorumluluk benim" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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