Kocaman'dan sürpriz 11! Valbuena...

Ligde 12 haftadır mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe, 20. hafta maçında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sezonun ikinci devresine Göztepe zaferi (2-1) ve Trabzon beraberliği (1-1) ile start veren sarı-lacivertli takım, hafta içi kupa maçında 2-1 yendiği Giresunspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de devirip hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koymak amacında. Gelecek hafta oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşması öncesi kayıp yaşamak istemeyen Aykut Kocaman ve talebeleri mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak dışında bir sonucu düşünmüyor.

AÇIK ARA FENER ÖNDE

F.bahçe ile G.Birliği, bugün ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez kapışan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. 29 maçta ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 karşılaşmadan galip ayrılan F.Bahçe'nin attığı 155 gole, Gençler 92 golle karşılık verdi.

SON YENİLGİ 18 SENE ÖNCE

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent takımı, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı; daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi.

KADIKÖY'DE ÇIKIŞA GEÇTİ

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasındaki ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Ayrıca Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

İKİ SOL BEKTE TEHLİKE

Sarı lacivertli ekipte zorlu maça 2 isim kart cezası sınırında çıkacak. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado.



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton,