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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kocaman'dan sürpriz 11! Valbuena...

    Kocaman'dan sürpriz 11! Valbuena...

    Ligde 12 maçtır yıkılmayan Kanarya’nın hedefi bugün de başkent ekibini yenip seriyi sürdürmek. Kazanarak yarışa iyice ağırlığını koymak isteyen F.Bahçe, gelecek haftaki rakibi ’e gözdağı vermek amacında... Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

    Ligde 12 haftadır mağlubiyet görmeyen , 20. hafta maçında bugün 'ni ağırlıyor. Sezonun ikinci devresine zaferi (2-1) ve Trabzon beraberliği (1-1) ile start veren sarı-lacivertli takım, hafta içi kupa maçında 2-1 yendiği Giresunspor'un ardından 'ni de devirip hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koymak amacında. Gelecek hafta oynanacak zorlu karşılaşması öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve talebeleri mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak dışında bir sonucu düşünmüyor.

    AÇIK ARA FENER ÖNDE
    F.bahçe ile G.Birliği, bugün ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez kapışan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. 29 maçta ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 karşılaşmadan galip ayrılan F.Bahçe'nin attığı 155 gole, Gençler 92 golle karşılık verdi.

    SON YENİLGİ 18 SENE ÖNCE
    İki ekip arasında 'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. 'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent takımı, 'da karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı; daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi.

    KADIKÖY'DE ÇIKIŞA GEÇTİ
    , 'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasındaki ilk iki maçta 'la berabere kalıp 'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Ayrıca Kocaman yönetimindeki , 5'i olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

    İKİ SOL BEKTE TEHLİKE
    Sarı lacivertli ekipte zorlu maça 2 isim kart cezası sınırında çıkacak. Üçer sarı kartı bulunan ve , karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda deplasmanında cezalı duruma düşecek.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado.

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton,

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:10
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