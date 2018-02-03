Kadıköy'de Ali Koç sesleri
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında tribünden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, Ali Koç lehine de tezahüratlar yapıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç başkan olacak güneş doğacak" tezahüratlarında bulundu.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:14
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Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 20
Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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