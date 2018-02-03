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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kadıköy'de sesleri

    Kadıköy'de <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> sesleri

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

    Süper Lig'in 20. haftasında , Kadıköy'de Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında tribünden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, lehine de tezahüratlar yapıldı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar " bizimdir bizim kalacak, başkan olacak güneş doğacak" tezahüratlarında bulundu.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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