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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘Jübilem F.Bahçe'de anne’

    ‘Jübilem F.Bahçe'de anne’

    Arsenal ile sözleşmesini uzatan 30 yaşındaki Mesut, annesi Gülizar Hanım'a söz verdi: "Buradaki sözleşmem bitince sana söz verdiğim gibi Fenerbahçe'de oynayacağım."

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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