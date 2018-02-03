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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    İşte 'ı çileden çıkaran pozisyonlar

    İşte <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'ı çileden çıkaran pozisyonlar

    Hakemlerin hatalarından dolayı canlarının yandığına dikkat çeken Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası şunları söylemişti:

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:17
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