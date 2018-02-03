Dilmen: Fenerbahçe adamı kel bırakır
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, maçı şöyle yorumladı:
Liglerin ikinci yarısı başlamadan 10 gün önce Ümit Özat'ı gördüm. Düşme adayısınız dedim. Yok hocam iyi oyuncular aldık, daha iyi olacağız dedi. Hakikaten de öyle oldu. Bugün iyi mi oynadılar? Hayır. Ama belli bir seviyeyi yakalamışlar. Tuhaf bir maç oldu Öylesine bir hakem hatası oluyor ki maç 11'e 10 oynanacakken avantajını kaybediyor bir takım. Sonra saçma sapan bir gol geliyor. Fenerbahçe, ikinci yarıda kontra atakla golleri buldu. Maçın ikinci yarısında ilk yarıdaki Fenerbahçe'den eser yoktu. Çok demoralize bir şekilde oyunu bitirdiler. Oyunun son anları angarya gibi geldi. Hayran oldum ilk yarıda Fenerbahçe'ye... İştahla yemeye başlıyor, sonra öyle bir şeyler veriyorlar tüm iştahınız kaçıyor. Kocaman'ın yaptığı açıklamaların kendi oyuncularını etkilediğini oyunun son bölümünde gördük. 20 maçın yüzde sekseninde antrenman yapsanız, çalışsanız bile böyle goller yemezsiniz. Fenerbahçe'de hata yapmayanın ağzını, burnunu kırarlar... Kendi kalesine atan mı ararsın, topu rakibe atan mı ararsın.. Fenerbahçe ligin en çok berabere kalan takımı. 2 puanlı sistem olsa banko şampiyon olur. Futbol hayatım boyunca bir sezonda bu kadar saçma sapan gol yiyen bir takım görmedim.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:
Kardiyologlara gitseniz, araştırma yapsanız kalp rahatsızlığı olanların çoğu Fenerbahçelidir. Aykut Hoca, hakem hakkında konuştu haklı çıktı. Suni dedi, haklı çıktı. Bir sezonda yapılacak tüm hataları 3-5 maçta yaptık. Onda da haklı. Ümit Kalkavan, Mete Kalkavan'a hakaret etti. Sen atamadın, bari ben alayım dedi. Fenerbahçelinin halini düşün. Saçının kel kalmaması, beyazlamaması mümkün değil. : Volkan niye çıktıysa oralara, Dirar da niye kaleye doğru vurdu. Ama şunu söyleyeyim Fenerbahçeli oyuncuları ilk yarıda oynadıkları futboldan dolayı kutlarım. Fenerbahçe adına dramatik bir ilk yarı oldu. Fenerbahçeliler artık Valbuena'yı falan tartışmasın. Fenerbahçeliler, Aykut Kocaman'ın çarşamba günü söylediklerine kulak versinler.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:13
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Erzurumspor ve Rizespor puanları paylaştı
Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 20
Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
Dilmen: Fenerbahçe adamı kel bırakır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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