Bir ihtimal daha yok
Ligde 12 maçtır yıkılmayan Kanarya’nın hedefi bugün de başkent ekibini yenip seriyi sürdürmek. Kazanarak yarışa iyice ağırlığını koymak isteyen F.Bahçe, gelecek haftaki rakibi Başakşehir’e gözdağı vermek amacında
STOPERDE BÜYÜK SIKINTI
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizindedik sakatlık nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel, bugün de forma giyemeyecek. Kocaman, sakatlığı süren Neto ve sezonu kapatan Yiğithan Güveli'den de faydalanamayacak. Elinde tek stoper Neustadter kalan Kocaman'ın bu ismin yanına Josef'i çekmesi bekleniyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
AÇIK ARA FENER ÖNDE
F.bahçe ile G.Birliği, bugün ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez kapışan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. 29 maçta ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 karşılaşmadan galip ayrılan F.Bahçe'nin attığı 155 gole, Gençler 92 golle karşılık verdi.
SON YENİLGİ 18 SENE ÖNCE
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent takımı, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı; daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi.
KADIKÖY'DE ÇIKIŞA GEÇTİ
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasındaki ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Ayrıca Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
İKİ SOL BEKTE TEHLİKE
Sarı lacivertli ekipte zorlu maça 2 isim kart cezası sınırında çıkacak. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Bir ihtimal daha yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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