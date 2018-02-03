Bir ihtimal daha var!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve transferin son günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın adeta kapısından dönen milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Kulübe yakın kaynaklar Ozan'ın Sarı- Lacivertli kulübünden ayrılmasının mümkün olduğunu belirtti.

22 ŞUBAT'A KADAR ZAMAN VAR

Ozan Tufan'ın menajerinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için Rusya kulüpleri ile temas halinde olduğu iddia edildi. Rusya'da ara transfer 22 Şubat'a kadar devam ediyor.

RUSLAR'LA TEMAS HALİNDE

Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadi'nin Krasnodar, Zenit ve S.Moskova başta olmak üzere birçok Rus kulübü ile görüştüğü ve an azından kiralama yoluyla transferini gerçekletirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

SON GÜNDE TRANSFERİ YATMIŞTI

Ozan Tufan, transferin son gününde Crystal Palace ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidecekken; Sakho'nun sakatlanması ve kulübün bu bölgeye oyuncu alması nedeniyle transfer iptal olmuştu.



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