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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bir ihtimal daha var!

    Bir ihtimal daha var!

    Transferin son gününde ’ın kapısından dönen ’ın menajeri Rus kulüpleriyle görüşüyor. Çünkü ’da ara ’a kadar devam ediyor.

    'de kadro dışı bırakılan ve transferin son günü ekiplerinden 'ın adeta kapısından dönen milli orta saha oyuncusu 'la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Kulübe yakın kaynaklar Ozan'ın Sarı- Lacivertli kulübünden ayrılmasının mümkün olduğunu belirtti.

    22 ŞUBAT'A KADAR ZAMAN VAR
    Ozan Tufan'ın menajerinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için kulüpleri ile temas halinde olduğu iddia edildi. Rusya'da ara 'a kadar devam ediyor.

    RUSLAR'LA TEMAS HALİNDE
    Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadi'nin , Zenit ve S.Moskova başta olmak üzere birçok Rus kulübü ile görüştüğü ve an azından kiralama yoluyla transferini gerçekletirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

    SON GÜNDE TRANSFERİ YATMIŞTI
    Ozan Tufan, transferin son gününde Crystal Palace ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidecekken; Sakho'nun sakatlanması ve kulübün bu bölgeye oyuncu alması nedeniyle transfer iptal olmuştu.

    TAKVİM

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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