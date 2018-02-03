Bir ihtimal daha var!
Transferin son gününde Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan’ın menajeri Rus kulüpleriyle görüşüyor. Çünkü Rusya’da ara transfer 22 Şubat’a kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve transferin son günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın adeta kapısından dönen milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Kulübe yakın kaynaklar Ozan'ın Sarı- Lacivertli kulübünden ayrılmasının mümkün olduğunu belirtti.
22 ŞUBAT'A KADAR ZAMAN VAR
Ozan Tufan'ın menajerinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için Rusya kulüpleri ile temas halinde olduğu iddia edildi. Rusya'da ara transfer 22 Şubat'a kadar devam ediyor.
RUSLAR'LA TEMAS HALİNDE
Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadi'nin Krasnodar, Zenit ve S.Moskova başta olmak üzere birçok Rus kulübü ile görüştüğü ve an azından kiralama yoluyla transferini gerçekletirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
SON GÜNDE TRANSFERİ YATMIŞTI
Ozan Tufan, transferin son gününde Crystal Palace ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidecekken; Sakho'nun sakatlanması ve kulübün bu bölgeye oyuncu alması nedeniyle transfer iptal olmuştu.
TAKVİM
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:44
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Çift forveti denedi
Toplam 1
Yorum
SENİN SENİN DOME N DOYE SEVGİNE........
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 7
Yorum
1903 lüler şenol güneşin sözde başarısının patenti italdir kendisinin değildir fb gs kötüydü onun takımında da kaliteli ayaklar vardi başarı geldi
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 2
Yorum
uzman dr cimbom maçında denayere verilmeyen kırmızı, beşiktaş maçında pepeye verilmeyen kırmızı kartlarda var bu kartlar daha önemli maçın gidişatı
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