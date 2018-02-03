‘Aman kimse sert girmesin’
Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, sakatların çok olduğunu hatırlatıp oyuncularının birbirlerine sert girmemesini söyledi. Kanarya'nın idmanı açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma antrenmanından sonra dar alanda çift kale maç gerçekleşti. Sarı-lacivertli oyuncuların Kocaman'ın ikazıyla bir hayli dikkatli oldukları gözlendi.
'Dikkatli olalım'
Teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı da gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca "Rakibimiz 6 maçtır yenilmiyor. Bize karşı konsantrasyonları yüksek olacaktır. Çok dikkatli olmalıyız. Bu aşamada yaşayacağımız puan kaybı bize ağır yara verir" ifadelerini kullandı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
‘Aman kimse sert girmesin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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