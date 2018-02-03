‘Aman kimse sert girmesin’

Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, sakatların çok olduğunu hatırlatıp oyuncularının birbirlerine sert girmemesini söyledi. Kanarya'nın idmanı açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma antrenmanından sonra dar alanda çift kale maç gerçekleşti. Sarı-lacivertli oyuncuların Kocaman'ın ikazıyla bir hayli dikkatli oldukları gözlendi.



'Dikkatli olalım'

Teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı da gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca "Rakibimiz 6 maçtır yenilmiyor. Bize karşı konsantrasyonları yüksek olacaktır. Çok dikkatli olmalıyız. Bu aşamada yaşayacağımız puan kaybı bize ağır yara verir" ifadelerini kullandı.