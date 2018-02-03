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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘Aman kimse sert girmesin’

    ‘Aman kimse sert girmesin’

    dün yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde , sakatların çok olduğunu hatırlatıp oyuncularının birbirlerine sert girmemesini söyledi. Kanarya'nın idmanı açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma antrenmanından sonra dar alanda çift kale maç gerçekleşti. Sarı-lacivertli oyuncuların Kocaman'ın ikazıyla bir hayli dikkatli oldukları gözlendi.

    'Dikkatli olalım'
    Teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı da gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca "Rakibimiz 6 maçtır yenilmiyor. Bize karşı konsantrasyonları yüksek olacaktır. Çok dikkatli olmalıyız. Bu aşamada yaşayacağımız puan kaybı bize ağır yara verir" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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