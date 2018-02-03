Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere tüm branşlarda ciddi planları bulunduğu biliniyor. 7 Şubat'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla projelerini açıklayacak olan Ali Koç'un, göreve gelmesi halinde borçları yeniden yapılandıracağı, futbol takımını profesyonel ellere bırakacağı, amatör branşların tümü için şimdiden sponsorluk anlaşmalarının yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekibi ile bir yılı aşkın süredir hem seçime, hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç'un, 7 Şubat'taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vermesi bekleniyor.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:38
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Çift forveti denedi
Toplam 1
Yorum
SENİN SENİN DOME N DOYE SEVGİNE........
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 7
Yorum
1903 lüler şenol güneşin sözde başarısının patenti italdir kendisinin değildir fb gs kötüydü onun takımında da kaliteli ayaklar vardi başarı geldi
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 2
Yorum
uzman dr cimbom maçında denayere verilmeyen kırmızı, beşiktaş maçında pepeye verilmeyen kırmızı kartlarda var bu kartlar daha önemli maçın gidişatı
Ali Koç'tan Alex ve Kuyt sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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