Ali Koç'tan Alex ve Kuyt sürprizi!

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere tüm branşlarda ciddi planları bulunduğu biliniyor. 7 Şubat'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla projelerini açıklayacak olan Ali Koç'un, göreve gelmesi halinde borçları yeniden yapılandıracağı, futbol takımını profesyonel ellere bırakacağı, amatör branşların tümü için şimdiden sponsorluk anlaşmalarının yapıldığı öğrenildi.



Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekibi ile bir yılı aşkın süredir hem seçime, hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç'un, 7 Şubat'taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vermesi bekleniyor.