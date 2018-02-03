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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    10 numara Emenike

    10 numara Emenike
    Kanarya'nın eski futbolcusu , 'a transfer oldu. Nijeryalı forvet yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek. Emenike dün basına tanıtıldı. 30 yaşındaki forvet "Yeteneklerime güveniyorum. Fiziksel kapasiteme güveniyorum. Dünyanın en iyi liglerinden birine geldim. 'ın başarısı için uğraşacağım" dedi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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