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    02 Şubat 2018, Cuma
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    o ülkeye gidiyor"

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> o ülkeye gidiyor"

    Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen fakat İngiltere ekibi Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan Tufan için yeni bir umut doğdu.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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