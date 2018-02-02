Ozan Tufan o ülkeye gidiyor"
Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen fakat İngiltere ekibi Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan Tufan için yeni bir umut doğdu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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Kalkavan atandı
Toplam 3
Yorum
çalışıyorlar Oynadığınız çağ dışı futbolla tüm kupaları hak ediyorsunuz.Hakemler müthiş futbolunuzun önünü kesiyor.Çok iyisiniz o yüzden sizi durdurmaya
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 5
Yorum
OĞUZHAN Aynı başarının gölgesi bile olmayanlar yanımızda olmazlar tabi, her sene FİNAL FOUR gidemeyenleri bekleriz Sırbistan Belgrad' a ORADAYIZ
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 22
Yorum
sınan kemal bey ayıptır bu çocuğun yaptığı başarıları kötülüyorsun o gollerı hakemlermı attırdı sampıyonlar lıgınde ayıptır
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