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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Emenike’nin adresi La Ligi

    Emenike’nin adresi La Ligi

    Her transfer döneminde isminden söz ettiren 'nin yeni durağı oldu

    İspanyol ekibi Las Palmas, golcü futbolcuyu 'tan sezon sonuna kadar kiraladı. Sezonun ilk yarısında hiç gol atamayan Emenike'nin yeni takımı , 'nın düşme hattında yer alıyor. Olympiakos ile 2019'un sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emenike'nin Türk takımlarıyla da anılmıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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