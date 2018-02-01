Emenike İspanya'ya transfer oldu!
F.Bahçe'de iken büyük krizlerin adı olan ve sonrasında Olypiakos'un yolunu tutan Emmanuel Emenike'nin son durağı La Liga ekiplerinden Las Palmas oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, Olympiakos'ta da kadro dışı kalan Emenike'yi transfer etti. İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 aşındaki Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.
Las Palmas kulübü transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:36
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Emenike İspanya'ya transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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