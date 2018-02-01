CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Emenike İspanya'ya oldu!

    Emenike İspanya'ya transfer oldu!

    F.Bahçe'de iken büyük krizlerin adı olan ve sonrasında Olypiakos'un yolunu tutan 'nin son durağı ekiplerinden oldu.

    İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, 'ta da kadro dışı kalan Emenike'yi etti. İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 aşındaki Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.

    Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.

    Las Palmas kulübü transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike İspanya'ya transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN