Emenike İspanya'ya transfer oldu!

F.Bahçe'de iken büyük krizlerin adı olan ve sonrasında Olypiakos'un yolunu tutan Emmanuel Emenike'nin son durağı La Liga ekiplerinden Las Palmas oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, Olympiakos'ta da kadro dışı kalan Emenike'yi transfer etti. İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 aşındaki Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.



Las Palmas kulübü transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu



