Bu hakemlerle şampiyonluk zor
Aykut Kocaman’dan Giresunspor maçı sonrası şok sözler: "Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Tecrübeli insanım. net gözüküyor. ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok Karabük maçında 3 oyuncumuz sınırda. çat, çat, çat tam nokta atışı kart veriyorlar"
KAZANDIK, LİNÇ EDİLDİK
Aykut Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Alper Ulusoy'du galiba hakem. Karabük maçı oynuyoruz. 3 oyuncumuz sarı kart sınırında. Çat, çat, çat diye tam nokta atışı kartlar gösteriliyor. Niye rakiplerimize olmuyor. Ben çok tecrübeli bir insanım. Çok net şekilde gözüküyor. Bizim ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz zor. Fenerbahçe taraftarı da bunu bilsin. Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtan sonra adeta 'Neden yendik' diye linç edildik. Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek gücümüz yok"
İŞTE O MAÇ:
Aykut Kocaman konuşmasında F.Bahçe-Karabük maçından örnek vermişti. O karşılaşma öncesi sınırda bulunan isimlerden Şener Özbayraklı, Roman Neustadter ve Martin Skrtel sarı kart görüp cezalı duruma düşmüşlerdi. İlk yarının son haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Atiker Konyaspor deplasmanında forma giyememişlerdi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:59
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Bu hakemlerle şampiyonluk zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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