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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    : Çok büyük bir aileyiz

    Thompson: Çok büyük bir aileyiz
    F.Bahçe Doğuş'un ABD'li pivotu 'dan samimi sözler... Yıldız basketbolcu, Avrupa'daki ilk yılında sorun yaşamadığını belirtip, "Geldiğimin ikinci haftasında o kadar hızlı adapte oldum ki; aile gibiyiz. İyi günde kötü günde, sadece takımdakiler değil, organizasyondaki herkes yanınızda. Bu ailenin en büyük parçası ise muhteşem taraftarımız" dedi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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