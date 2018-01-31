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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    transferinde şok gelişme

    Ozan Tufan transferinde şok gelişme

    'ın transferinde pürüz! transferi askıya aldı. Şu an havaalanında bekleyen 22 yaşındaki oyuncunun durumu şimdilik belirsiz.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:32
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