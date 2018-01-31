Ozan Tufan transferinde şok gelişme
Ozan Tufan'ın transferinde pürüz! Crystal Palace transferi askıya aldı. Şu an havaalanında bekleyen 22 yaşındaki oyuncunun durumu şimdilik belirsiz.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
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Uğur ile henüz anlaşma yok
Toplam 2
Yorum
acg 800 bin tl. bile hak etmiyor. Külüpm parası olunca olmayan bol bol faizli paralar ile 800 bin euro öneriliyor. Hani TL ile anlaşacaktınız?
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
AHMET HELAL OLSUN ÜMİT ÖZAT'A. BİRİLERİNE AĞZININ PAYINI VERMİŞ. 10 NUMARA AÇIKLAMA. KENDİNİ EFENDİ SANAN AMA EFENDİ OLMAYANLARA DERSİNİ VERMİŞ.
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
karakartalllll mesela dünkü maçı nasıl hakemle kazandık bi anlat bizde bilelim,, bırakın bu işleri koçum hakemle maç kazanan renkliler aynaya bakın aynaya
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