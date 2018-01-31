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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Oranlar değişti

    Oranlar değişti
    İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sarı-lacivertli takımın beraberliği sonrası sezon sonu zirvede yer alma şansı daha da düşük gösterildi ve şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.60'a yükseltildi. G.Saray'ın oranı 2.40 olarak açıklanırken, Başakşehir'e 3.40, Beşikaş'a da 3.70 oran verildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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