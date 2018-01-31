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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kadınlar potada sınavında

    Kadınlar potada Polonya sınavında
    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 14. ve son haftasında deplasmanda temsilcisi Wisla CANPACK ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. Grupta 13 maçta 9 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ilk 4 takımın çeyrek finale yükseleceği gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. ise 4 galibiyetle 8 takımlı grupta 7. sırada yer alıyor.

    Filede rakip C. Lube
    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Cucine Lube ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, 18.00'de başlayacak. Organizasyonda yaptığı 3 maçı da kaybeden sarılacivertliler, rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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