Kadınlar potada Polonya sınavında
Filede rakip C. Lube
Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Cucine Lube ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, 18.00'de başlayacak. Organizasyonda yaptığı 3 maçı da kaybeden sarılacivertliler, rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:27
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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