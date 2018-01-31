Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman, pas denemeleri ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam edip taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.