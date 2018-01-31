Giresunspor maçı hazırlıkları tamam
Kanarya, kupadaki Giresunspor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman, pas denemeleri ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam edip taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:26
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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