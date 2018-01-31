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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    maçı hazırlıkları tamam

    <a href="/index/giresunspor?id=a16b7b3e-49a3-4a67-9ae0-206c90ecae14" class="" rel="tag">Giresunspor</a> maçı hazırlıkları tamam

    Kanarya, kupadaki maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı

    Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman, pas denemeleri ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam edip taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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