‘Birlikte şampiyon olacağız’
F.Bahçe’nin yıldız ismi Giuliano, 12. adama seslendi? “Göztepe galibiyeti tribün desteğine en güzel örnek. Bizi destekleyin, cesaretlendirin ve stadı doldurun. Çünkü ancak birlikte şampiyon olabiliriz”
TÜRKİYE'Yİ GEZMEK İSTİYORUM
"Türkçe cümle kurmakta zorlanıyorum ama telaffuzu kolay gelen her kelimeyi tekrarlamaya çalışıyorum. Bu konuda Roman'ı örnek alıyorum. Onun Türkçe öğrenme azmi alkışı hak ediyor. Zamanla ben de çok daha iyi konuşacağım. Türkiye'nin turistik yerlerini görmeyi çok istiyorum."
HER ŞEY YOLUNDA
27 yaşındaki sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıçta zor zamanlarımız oldu. Daha sonra teknik direktörümüz sistemimizde bazı değişiklikler yaptı ve daha iyi oynamaya başladık. Ben de oynamaktan daha keyif aldığım orta bölgeye yakın bir pozisyona geçtim. Şükürler olsun ki her şey yolunda gitti. Teknik direktörümüz de bana olan güvenini hissettirdi. Bu da takımdaki herkesin bana olan güveni ile birlikte benim gelişmemi ve daha istekli olmamı sağladı."
ONLARLA GÜÇLÜYÜZ
"Göztepe maçı, taraftarımızın desteğinin galibiyetteki etkisine en güzel örneklerden biri. İçerideki tüm maçlarımızda, bitiş düdüğüne kadar taraftarlarımızın desteğiyle konsantrasyonumuz en yüksek seviyede tutmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın özellikle adımızı söyleyerek bizi tribünlere çağırmaları çok hoşuma gidiyor. Onların desteği şampiyonluk yarışında bizim için önemli. Bizi destekleyin, cesaretlendirin ve stadyumu doldurun çünkü ancak birlikte şampiyon olabiliriz."
Sosyal medyadan uzak duruyorum
"Sosyal medya üzerinden iyi veya kötü hiçbir müdahale ile karşılaşmak istemiyorum. Çünkü çok iyi olduğumu söylerlerse, kendimi yeterli görebilirim ve bu beni bozabilir. Kötü konuşurlarsa da olumsuz etkileyebilir. Sosyal medyadan etkilenmemek için hiçbir platformda yer almıyorum."
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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