CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Birlikte şampiyon olacağız’

    ‘Birlikte şampiyon olacağız’

    F.Bahçe’nin yıldız ismi , 12. adama seslendi? “ galibiyeti tribün desteğine en güzel örnek. Bizi destekleyin, cesaretlendirin ve stadı doldurun. Çünkü ancak birlikte şampiyon olabiliriz”

    Bu sezon attığı gollerle 'nin skor yükünü çeken Giuliano, kulüp dergisine konuştu. Sözlerine Göztepe maçında yaşadığı sakatlıkla başlayan Brezilyalı futbolcu, "Sakatlıklar futbolun doğasında var. Çok daha ciddi bir şey olmadığı için şanslıyım. Sağlık heyetinin programı doğrultusunda aceleci olmadan tam iyileşmem adına ne gerekiyorsa yapacağız. Beklentim, bu sakatlığın 'nı etkilememesi yönünde. Dünya Kupası'nda yer almak en büyük hayallerimden biri. Orada olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" dedi.

    TÜRKİYE'Yİ GEZMEK İSTİYORUM
    "Türkçe cümle kurmakta zorlanıyorum ama telaffuzu kolay gelen her kelimeyi tekrarlamaya çalışıyorum. Bu konuda Roman'ı örnek alıyorum. Onun Türkçe öğrenme azmi alkışı hak ediyor. Zamanla ben de çok daha iyi konuşacağım. Türkiye'nin turistik yerlerini görmeyi çok istiyorum."

    HER ŞEY YOLUNDA
    27 yaşındaki sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıçta zor zamanlarımız oldu. Daha sonra teknik direktörümüz sistemimizde bazı değişiklikler yaptı ve daha iyi oynamaya başladık. Ben de oynamaktan daha keyif aldığım orta bölgeye yakın bir pozisyona geçtim. Şükürler olsun ki her şey yolunda gitti. Teknik direktörümüz de bana olan güvenini hissettirdi. Bu da takımdaki herkesin bana olan güveni ile birlikte benim gelişmemi ve daha istekli olmamı sağladı."

    ONLARLA GÜÇLÜYÜZ
    " maçı, taraftarımızın desteğinin galibiyetteki etkisine en güzel örneklerden biri. İçerideki tüm maçlarımızda, bitiş düdüğüne kadar taraftarlarımızın desteğiyle konsantrasyonumuz en yüksek seviyede tutmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın özellikle adımızı söyleyerek bizi tribünlere çağırmaları çok hoşuma gidiyor. Onların desteği şampiyonluk yarışında bizim için önemli. Bizi destekleyin, cesaretlendirin ve stadyumu doldurun çünkü ancak birlikte şampiyon olabiliriz."

    Sosyal medyadan uzak duruyorum
    "Sosyal medya üzerinden iyi veya kötü hiçbir müdahale ile karşılaşmak istemiyorum. Çünkü çok iyi olduğumu söylerlerse, kendimi yeterli görebilirim ve bu beni bozabilir. Kötü konuşurlarsa da olumsuz etkileyebilir. Sosyal medyadan etkilenmemek için hiçbir platformda yer almıyorum."
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Birlikte şampiyon olacağız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN