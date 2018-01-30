‘Uyandırmak için yaptım’

F.Bahçe'de koç Zeljko Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile arasında yaşananları açıkladı

Deneyimli çalıştırıcı tokat atmadığını belirtti ve şunları söyledi "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Melih takımın kaptanı. Maçın iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Benim hareketim, bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı. Dışarıya nasıl yansıdı bilmiyorum ama biz hedeflerimizden şaşmayacağız"