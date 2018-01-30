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    30 Ocak 2018, Salı
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    ‘Uyandırmak için yaptım’

    ‘Uyandırmak için yaptım’

    F.Bahçe'de koç , takım kaptanı ile arasında yaşananları açıkladı

    Deneyimli çalıştırıcı tokat atmadığını belirtti ve şunları söyledi "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Melih takımın kaptanı. Maçın iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Benim hareketim, bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı. Dışarıya nasıl yansıdı bilmiyorum ama biz hedeflerimizden şaşmayacağız"
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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