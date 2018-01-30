Obi'yi ister misiniz
Çin’in TJ Teda takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu F.Bahçe’ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetim önceliği stopere verdiği için beklemeye aldı
Sarı-lacivertli yönetim de konuyu hemen teknik direktör Aykut Kocaman'a bildirdi. Ancak deneyimli çalıştırıcının ilk isteği bir stoper ile anlaşılması. Bu sebeple şimdilik Obi Mikel beklemede. Bazı çevreler Nijeryalı oyuncuyla anlaşıldığını ifade etti ancak kulüp bu gelişmeyi doğrulamadı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:23
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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