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    30 Ocak 2018, Salı
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    Obi'yi ister misiniz

    Obi'yi ister misiniz

    ’in TJ Teda takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu F.Bahçe’ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetim önceliği stopere verdiği için beklemeye aldı

    Kanarya'da transferin son anları yaklaşırken hareketli saatler yaşanıyor. 'in TJ Teda takımında mutsuz olan ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen John Obi Mikel bir kez daha 'ye önerildi.

    Sarı-lacivertli yönetim de konuyu hemen teknik direktör Aykut Kocaman'a bildirdi. Ancak deneyimli çalıştırıcının ilk isteği bir stoper ile anlaşılması. Bu sebeple şimdilik Obi Mikel beklemede. Bazı çevreler Nijeryalı oyuncuyla anlaşıldığını ifade etti ancak kulüp bu gelişmeyi doğrulamadı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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