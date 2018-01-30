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    30 Ocak 2018, Salı
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    ‘Hiç kolay değildi’

    Kanarya'nın ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ön liberoda görev yapan Hasan Ali, teknik direktör 'ın taktiğini uygulamaya çalıştığını söyledi.

    Tecrübeli oyuncu "Hiç kolay değildi. Alışık olduğum bir mevkii değil. Ancak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dedi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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