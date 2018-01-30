Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın takımda kalması yönünde karar çıktı.
Fenerbahçe'de bugün yapılan Yönetim-Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı öğrenildi. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan'a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor.
Bu arada Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği "stoper eksiğimiz var" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:14
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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