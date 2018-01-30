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    30 Ocak 2018, Salı
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    'de kararı

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı

    'de 'ın takımda kalması yönünde karar çıktı.

    'de bugün yapılan Yönetim- görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı öğrenildi. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan'a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor.

    Bu arada 'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği "stoper eksiğimiz var" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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