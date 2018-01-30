F.Bahçe kupada Giresunspor deplasmanında
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV'den yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor.
Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:40
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
F.Bahçe kupada Giresunspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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