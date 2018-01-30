Demir Adam geliyor
F.Bahçe’nin hocası Kocaman “Bana 10 numara veya forvet değil stoper lazım” dedi. Di Marzio “F.Bahçe, Paletta’nın peşinde” diye yazdı. İtalyan stoper transfere sıcak bakıyor
İtalyanların transferleri önceden veren ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Calciomercato'dan Fenerbahçe'nin yaz döneminde ilgilendiği Gabriel Paletta'yı bir kez daha gündemine aldığını yazdı. Milan'da bu sezon sadece Avrupa Kupası'nda oynanan Rijeka maçında 90 dakika sahada kalan Paletta, ligde ise şans bulamadı. 31 yaşındaki oyuncu kontratında son 6 ayına girdi. Fenerbahçe onu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Verilen taktiği çabuk kavrayan ve uygulayan yapısıyla uyum süresinin kısa olması da düşünülüyor.
ÖZELLİKLERİ
* Soğukkanlı
* Hava toplarına hakim
* Adam adama savunmada uzman
* 3'lü ve 4'lü sistemlere kolay alışıyor
İstatistiklere bakmıyor mu?
Mini yorum / Ertem Şener Aykut Kocaman kendisine yapılan eleştirileri haklı kılıyor. F.Bahçe'nin iyi bir golcüye ihtiyacı varken stoper istenmesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Soldado, Fernandao, Janssen'in Gomis kadar golü yokken defansa takviye Kocaman'ı taraftar önünde daha da güvensiz hale düşürüyor. Roman, Topal, Skertel, Neto ne iş yapar? F.Bahçe ligde en az gol yiyen 3. takım! En fazla gol atan 2. takım. En fazla gol atan takım da golleri kimler atmış bakın. Hep orta saha ve defans ağırlıklı. Kocaman bu istatistiklere bakmıyor mu? Benim bildiğim F.Bahçe sol ayaklı stoper arıyor sağ değil. Paletta sağ ayaklı stoper? Açıkçası ne sağ ne sol önemli. Fener bir stoper alacaksa Lugano, Luciano, Alves, Kjaer gibi isimleri bulmalı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:30
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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