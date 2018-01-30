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    30 Ocak 2018, Salı
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    Demir Adam geliyor

    Demir Adam geliyor

    F.Bahçe’nin hocası Kocaman “Bana veya forvet değil stoper lazım” dedi. “F.Bahçe, Paletta’nın peşinde” diye yazdı. stoper transfere sıcak bakıyor

    Ara döneminin bitmesine 48 saat kala sarı-lacivertliler acil düğmesine bastı. Trabzonspor ile oynanan karşılaşma öncesi Neto ve Skrtel'in sakatlıkları Kanarya'yı zor duruma düşürmüştü. Tek sağlam stoper Neustadter'in yanına sürekli orta sahadan birinin devşirmek zorunda kalan teknik direktör da 90 dakika bitiminde bu konuya değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bana veya forvet deği, stoper lazım" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından sarı-lacivertliler hemen transfere sarıldı. Hedefteki isim Milan'dan .

    İtalyanların transferleri önceden veren ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Calciomercato'dan 'nin yaz döneminde ilgilendiği Gabriel Paletta'yı bir kez daha gündemine aldığını yazdı. Milan'da bu sezon sadece 'nda oynanan Rijeka maçında 90 dakika sahada kalan Paletta, ligde ise şans bulamadı. 31 yaşındaki oyuncu kontratında son 6 ayına girdi. Fenerbahçe onu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Verilen taktiği çabuk kavrayan ve uygulayan yapısıyla uyum süresinin kısa olması da düşünülüyor.

    ÖZELLİKLERİ
    * Soğukkanlı
    * Hava toplarına hakim
    * Adam adama savunmada uzman
    * 3'lü ve 4'lü sistemlere kolay alışıyor


    İstatistiklere bakmıyor mu?

    Mini yorum / Ertem Şener     Aykut Kocaman kendisine yapılan eleştirileri haklı kılıyor. F.Bahçe'nin iyi bir golcüye ihtiyacı varken stoper istenmesi kafalarda soru işareti bırakıyor. , Fernandao, Janssen'in kadar golü yokken defansa takviye Kocaman'ı taraftar önünde daha da güvensiz hale düşürüyor. Roman, Topal, Skertel, Neto ne iş yapar? F.Bahçe ligde en az gol yiyen 3. takım! En fazla gol atan 2. takım. En fazla gol atan takım da golleri kimler atmış bakın. Hep orta saha ve defans ağırlıklı. Kocaman bu istatistiklere bakmıyor mu? Benim bildiğim F.Bahçe sol ayaklı stoper arıyor sağ değil. Paletta sağ ayaklı stoper? Açıkçası ne sağ ne sol önemli. Fener bir stoper alacaksa Lugano, Luciano, Alves, gibi isimleri bulmalı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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