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    30 Ocak 2018, Salı
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    : Yanından geçemezler!

    <a href="/index/can-bartu?id=ae61dae9-110d-4108-a185-d13d0c0b4aad" class="" rel="tag">Can Bartu</a>: Yanından geçemezler!

    'nin efsane ismi , kulüp televizyonunda maçını değerlendirdi.

    'nin efsanelerinden , FB TV'de mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı. 1-1 biten - maçını yorumlayan , çarpıcı ifadeler kullandı. Can Bartu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkındaki yorumları sosyal medyada gündeme oturdu.

    Can Bartu'nun o ifadeleri:
    Trabzonspor ve Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor ama bu futbolla yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var, ne şut. Kaçan adama pas veremiyorlar ama kimsenin kaçtığı falan da yok zaten. Mahalle maçları daha keyifli olabilir.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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