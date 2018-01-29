CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım otelde izledi

    Yıldırım otelde izledi

    seyreden , derbiyi takımın kamp yaptığı otelde takip etti

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'da olmasına rağmen stada gitmedi. İki takım arasında gündüz oynanan U21 maçını izleyen Yıldırım, akşamki derbiyi karşılaşmayı takımın kamp yaptığı otelde takip etti. Sarı-lacivertli yöneticilerin büyük bölümü de stada gitmedi. Yıldırım karşılaşmadan önce Rize'deki Hazar Çaysan İlkokulu'nu ziyaret etti. Yıldırım burada '1907 okula 1907 pota' projesi kapsamında 16 okula yaptırılan potaların açılışını yaptı. Sabah kahvaltısını ise Çaykur Rizespor Yönetimi'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'ya imzalı forması hediye etti.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım otelde izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN