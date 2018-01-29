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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan mont jesti

    Volkan’dan mont jesti
    İki takım seremoniye minik sporcularla birlikte çıktı. Bu sırada Fenerbahçe kalecisi Volkan, ağlayan minik bir taraftarına montunu verdi ve kucağından bırakmadı. Diğer futbolcular da miniklere montlarını verdi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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