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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Valbuena farkı

    Valbuena farkı

    yıldız, oyuna girdi, takımını yenilgiden kurtardı

    Karşılaşmanın 63. dakikasında Aatif'ın yerine oyuna giren Mathieu Valbuena, bir puanı kurtaran isimdi. Hücuma büyük güç katan yıldız, Josef'in golünde asisti yapan oyuncuydu. Tecrübeli futbolcunun girmesiyle tehlikeli pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, özellikle duran toplarda etkili olmaya başladı. Valbuena'dan önce kullanınan 9 korner atışında başarısız olan Fenerbahçe, Fransız oyuncunun başına geçtiği 10. kornerde rakip fileleri havalandırdı. Maçtan sonra kazanamadıkları için üzgün olan Valbuena, "Artık bu maçı unutmalıyız" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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