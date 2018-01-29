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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    seriyi sürdürdü!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> seriyi sürdürdü!

    Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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