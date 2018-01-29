Fenerbahçe cephesi ilk yarıda Trabzonsporlu Kucka ve Pereira'nın Alper Potuk'a yaptığı hareketler nedeniyle kırmızı kart görmesi yönünde itirazda bulundu.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da bu konuda maç sonrasında dert yandı.



FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE İTİRAZ

Trabzon cephesi ise F.Bahçe'nin kornerden bulduğu gol öncesinde topun Alper'den çıktığı yönünde 'aut' itirazında bulundu.







Hakeme tepki gösteren bordo-mavililer, ayrıca Alper'in Durica'ya faul yaptığını dile getirdiler. Trabzonsporlular Abdülkadir'e tekme atan Fernandao'ya kırmızı çıkması gerektiğini belirttiler.







TOROĞLU: "SARI KESİN KIRMIZI ÇIKABİLİR"



A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Kucka ve Pereira'nın Alper Potuk'a yaptığı müdahaleyi yorumlayan Toroğlu, "Sarı kesin, kırmızı da olabilir" ifadelerini kullandı.



Alper Potuk ile Kucka'nın pozisyonu



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.