Çok büyük bir kayıp
Aykut Kocaman: Galabiyete yakın olduğumuz maçı berabere bitirmek zorunda kaldığımız için üzgünüm.Rakibimizin gole kadar neredeyse pozisyonu yoktu Hakem Ali Palabıyık'a da bu yönetimi yakışmadı"
Klasının altında kaldı
Kocaman , maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da eleştirdi ve şöyle dedi: "Pereira'nın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ali Palabıyık klasının altında kaldı. Böyle bir maçta yaptığı hatalar ona yakışmadı."
STOPER LAZIM
Kocaman, forvete takviye yapılacak mı şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: Bizde genel olarak her şey 10 numara, forvet üzerinden bakılıyor. Bir forvet daha, bir forvet daha. Stopere takviye yapmamız lazım.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:32
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
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