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    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çok büyük bir kayıp

    Çok büyük bir kayıp

    Aykut Kocaman: Galabiyete yakın olduğumuz maçı berabere bitirmek zorunda kaldığımız için üzgünüm.Rakibimizin gole kadar neredeyse pozisyonu yoktu Hakem 'a da bu yönetimi yakışmadı"

    'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçı iki bölüme ayırırken ilk yarıdaki futbolları ile ilgili "Gole kadarki bölüm, tam düşündüğümüz, planladığımız gibi gitti. 2-3 farklı öne geçme imkanı yakaladık, çok doğru oynadık. Son derece üzgünüm şu anda, bunu söylemem lazım. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir oyunu, beraberlikle bitirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. "'un neredeyse pozisyonu yokken gol yedik. Ondan sonra 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi" diyen tecrübeli çalıştırıcı, golü yedikten sonra yüklendik "Kazanacağımız maçı berabere bitirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

    Klasının altında kaldı
    Kocaman , maçın hakemi 'ı da eleştirdi ve şöyle dedi: "Pereira'nın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ali Palabıyık klasının altında kaldı. Böyle bir maçta yaptığı hatalar ona yakışmadı."

    STOPER LAZIM
    Kocaman, forvete takviye yapılacak mı şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: Bizde genel olarak her şey 10 numara, forvet üzerinden bakılıyor. Bir forvet daha, bir forvet daha. takviye yapmamız lazım.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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